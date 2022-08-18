Заявление Путина сочли мощным "ядерным сигналом" для НАТО

Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче белорусским властям «Искандер-М» - это сигнал для стран, входящих в Североатлантический альянс о готовности Москвы прикрывать союзников ядерным оружием России, сообщает журнал The National Interest.

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По его данным, РФ передает Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие. Это означает, что власти России могут прикрыть своих союзников «ядерным зонтиком». Передача «Искандеров» выгодна двум странам – это позволит Минску лучше сдерживать НАТО.

The National Interest отмечает, что отсутствуют подробности о возможной модернизации российского комплекса перед непосредственной передачей белорусской стороне. При этом возможность развертывания ядерных комплексов без командования российскими ВС преувеличена. Журналисты издания заключают, что переданные Минску систем, способных нести ядерные боезаряды, представляют большую угрозу для Альянса с точки зрения обычных вооружений, поскольку Белоруссия не обладает ядерными боеголовками для вооружения этих систем.