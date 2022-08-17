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40 минут назад

Россия обратилась к США с требованием выдать визу Лаврову

Елена Прошина

Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и другим членам делегации страны для участия в Генеральной ассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

Антонов сообщил о требовании России к Белому дому
Фото: ТАССТАСС

Антонов отметил, что Россия и дальше продолжит настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей РФ, участвующих в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, «многие хотели бы увидеть» Лаврова на сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке.

Также посол намерен поднять вопрос выдачи визы Лаврову на ГА ООН 18 августа в Госдепе США.

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Стоит отметить, что по соглашению ООН и Соединенных Штатов американские власти не должны препятствовать представителям и должностным лицам стран-членов организации посещать ее мероприятия. При этом США уже неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, намеревавшихся участвовать в работе конференций ООН.

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