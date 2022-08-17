Антонов сообщил о требовании России к Белому дому

Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и другим членам делегации страны для участия в Генеральной ассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

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Антонов отметил, что Россия и дальше продолжит настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей РФ, участвующих в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, «многие хотели бы увидеть» Лаврова на сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке.

Также посол намерен поднять вопрос выдачи визы Лаврову на ГА ООН 18 августа в Госдепе США.