В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Посольство РФ требует от США выдать визы делегации для визита на ГА ООН

Москва24иещё 4

Посольство России в США потребовало выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации с целью визита на Генассамблею ООН, передает РИА Новости.

Россия потребовала от США выдать визу Лаврову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визу министру (Сергею Лаврову) и всем членам российской делегации", – заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат добавил, что диппредставительство и дальше будет отстаивать право беспрепятственного въезда представителей России, которые примут участие в Генассамблее ООН.

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Антонов анонсировал визит в госдепартамент, в ходе которого планирует обсудить доступ Лаврова и делегации на мероприятие.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 20 сентября. В настоящий момент российская делегация еще не получила визы для участия в мероприятии.

В июле посол России в Китае Андрей Денисов заявил о необходимости расширения состава Совбеза ООН. По словам дипломата, в него должны быть включены страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Политика,Андрей Денисов,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители