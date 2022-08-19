Литва призвала аннулировать выданные россиянам шенгенские визы

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Белоруссии», — сказал министр, добавляя, что при этом необходимо «продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе».