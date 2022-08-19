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42 минуты назад

Глава МИД Литвы призывал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

Газета.Ruиещё 11

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза «с настоящего момента» аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

Литва призвала аннулировать выданные россиянам шенгенские визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Белоруссии», — сказал министр, добавляя, что при этом необходимо «продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе».

По мнению Ландсбергиса, для ЕС стоит «аннулировать ранее выданные долгосрочные многократные визы», по крайней мере на период российской спецоперации на Украине. При этом он отметил, что данный вопрос может вызвать раскол между странами ЕС, выдающими сейчас визы, и теми, которые перестали это делать.

МИД России допускает, что страны Европейского союза могут прийти к единогласному решению прекратить выдачу виз российским путешественникам. Если это произойдет, Москва пообещала принять ответные меры. В Госдуме предупреждают: России стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с Европой и не отвечать зеркально.

Политика,Габриэлюс Ландсбергис,МИД России,Госдума,ЕС,
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