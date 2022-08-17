Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева

"Хозяевам (президента Украины Владимира) Зеленского и его подельников выгодно, чтобы как можно дольше все это продолжалось. Они продолжат нас доставать, пытаться подорвать нашу экономику, нашу социальную стабильность, а если получится - сделают так, чтобы нас не стало. Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", - добавил Константинов.