Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал детонацию боеприпасов в Джанкойском районе на севере полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам политика, агентура киевского режима получила сигнал активизироваться, а так как она не способна на большие дела, "пакостят по-мелкому".
"Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - заявил он.
Также Константинов выразил мнение, что существование нынешних украинских властей представляет опасность для России.
"Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", - отметил глава крымского парламента.
Он также считает, что киевские власти могут использовать Крымский полуостров для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада, которую можно "успешно реализовать, конвертировать в новые суммы на своих счетах".
"Хозяевам (президента Украины Владимира) Зеленского и его подельников выгодно, чтобы как можно дольше все это продолжалось. Они продолжат нас доставать, пытаться подорвать нашу экономику, нашу социальную стабильность, а если получится - сделают так, чтобы нас не стало. Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", - добавил Константинов.
Ранее Министерство обороны России назвало ЧП на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма диверсией, при которой пострадал склад военного назначения. До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участок железной дороги поблизости от Джанкойского района поврежден из-за разлета боеприпасов. В результате происшествия пострадали двое человек. Более трех тысяч жителей из населенных пунктов Майское и Азовское были эвакуированы.