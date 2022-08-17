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38 минут назад

Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева

Газета.Ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал детонацию боеприпасов в Джанкойском районе на севере полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По словам политика, агентура киевского режима получила сигнал активизироваться, а так как она не способна на большие дела, "пакостят по-мелкому".

"Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - заявил он.

Также Константинов выразил мнение, что существование нынешних украинских властей представляет опасность для России.

"Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", - отметил глава крымского парламента.

Он также считает, что киевские власти могут использовать Крымский полуостров для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада, которую можно "успешно реализовать, конвертировать в новые суммы на своих счетах".

"Хозяевам (президента Украины Владимира) Зеленского и его подельников выгодно, чтобы как можно дольше все это продолжалось. Они продолжат нас доставать, пытаться подорвать нашу экономику, нашу социальную стабильность, а если получится - сделают так, чтобы нас не стало. Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны", - добавил Константинов.

Ранее Министерство обороны России назвало ЧП на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма диверсией, при которой пострадал склад военного назначения. До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участок железной дороги поблизости от Джанкойского района поврежден из-за разлета боеприпасов. В результате происшествия пострадали двое человек. Более трех тысяч жителей из населенных пунктов Майское и Азовское были эвакуированы.

Политика,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,Минобороны России,
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