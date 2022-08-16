По его словам, следует полностью закрыть въезд в страну для финнов, оставив лишь «индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами».

Парламентарий также указал, что «без визитов горячих финнов за бензином» Россия «точно обойдется».

Ранее стало известно, что правительство Финляндии поддержало предложение Министерства иностранных дел страны о сокращении числа выдаваемых туристических виз для россиян в десять раз по сравнению с текущим уровнем. Соответствующие ограничения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

До этого бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя допустил раскол в ЕС из-за идеи президента Украины Владимира Зеленского касательно запрета шенгенских виз для россиян.