Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что гражданам Финляндии необходимо ограничить въезд в РФ, передает РИА «Новости».
По его словам, следует полностью закрыть въезд в страну для финнов, оставив лишь «индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами».
Парламентарий также указал, что «без визитов горячих финнов за бензином» Россия «точно обойдется».
Ранее стало известно, что правительство Финляндии поддержало предложение Министерства иностранных дел страны о сокращении числа выдаваемых туристических виз для россиян в десять раз по сравнению с текущим уровнем. Соответствующие ограничения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.
До этого бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя допустил раскол в ЕС из-за идеи президента Украины Владимира Зеленского касательно запрета шенгенских виз для россиян.
Он считает, что в этой ситуации важно прийти к единой позиции всего Евросоюза. По мнению экс-министра, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу будет выгодна для Кремля. Также Туомиоя поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который выступил против ограничения выдачи виз всем россиянам.