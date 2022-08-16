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25 минут назад

Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к саммиту ШОС

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил подготовку к предстоящему в Самарканде саммиту ШОС.

Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к саммиту ШОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также были затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Владимир Путин,ШОС,
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