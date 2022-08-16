В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Кадыров предрек НАТО приступы тоски и отчаяния

Москва24

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что РФ является ведущей военной державой в мире и предрек НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния".

Кадыров предрек НАТО приступы тоски и отчаяния
Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

"Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия – это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что союзники РФ не прогибаются перед НАТО.

"Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны стараются заставить независимые государства подчиняться своей воле и жить по своим правилам для сохранения доминирования и паразитирования на них. Он отметил, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты и гражданские войны.

До этого Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Российский лидер подчеркнул, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители