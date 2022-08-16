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1 час назад

В Госдуме предложили забрать у Эстонии памятник Т-34

Lenta.ruиещё 3

Депутат Государственной Думы Максим Иванов заявил, что памятник-танк Т-34 можно было бы забрать у Эстонии и разместить на заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге. Об этом он написал в Telegram.

По словам парламентария, чтобы забрать монумент, эффективными будут любые способы — уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, а также выкупить.

«Уверен, лучшим местом для этого Т-34 станет Екатеринбург. С постаментом на родном "Уралмаше". К 300-летию Екатеринбурга — отличный подарок всем горожанам, всей России», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей.

8 августа городское собрание Нарвы сообщило о намерении демонтировать памятник Т-34, мемориал советским воинам-освободителям города от немецких войск, и перенести его в «безопасное место».

Политика,Видео,Максим Иванов,Госдума,
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