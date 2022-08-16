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1 час назад

Путин сделал заявление о судьбе Украины

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использовал Украину, так как ему нужны кризисы «для удержания своей гегемонии». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин сделал заявление о судьбе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Путин сделал на Московской конференции по международной безопасности.

«Именно поэтому они [на Западе] уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса», - сказал Путин.

Он заявил, что Запад попытался сделать из Украины «анти-Россию», закрывая глаза на распространение там неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса.

По мнению Путина, США стремятся затянуть украинский кризис, передает «Интерфакс».

Также президент подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине было принято «в полном соответствии с Уставом ООН». Он отметил, что цели этого решения - обеспечение безопасности России и россиян, а также защита жителей Донбасса от геноцида.

Также Путин призвал «восстановить уважение к международному праву» и укреплять позиции ООН.

Год назад вышла статья Путина, в которой он заявил о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев.

По его мнению, западные создатели проекта «анти-Россия» делают так, чтобы на Украине менялись президенты и правительства, но установка на вражду с Москвой оставалась неизменной. Путин подчеркивал, что в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине.

Политика,Владимир Путин,ООН,
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