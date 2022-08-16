Путин сделал заявление о судьбе Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использовал Украину, так как ему нужны кризисы «для удержания своей гегемонии». Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на Московской конференции по международной безопасности.
«Именно поэтому они [на Западе] уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса», - сказал Путин.
Он заявил, что Запад попытался сделать из Украины «анти-Россию», закрывая глаза на распространение там неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса.
По мнению Путина, США стремятся затянуть украинский кризис, передает «Интерфакс».
Также президент подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине было принято «в полном соответствии с Уставом ООН». Он отметил, что цели этого решения - обеспечение безопасности России и россиян, а также защита жителей Донбасса от геноцида.
Также Путин призвал «восстановить уважение к международному праву» и укреплять позиции ООН.
Год назад вышла статья Путина, в которой он заявил о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев.
По его мнению, западные создатели проекта «анти-Россия» делают так, чтобы на Украине менялись президенты и правительства, но установка на вражду с Москвой оставалась неизменной. Путин подчеркивал, что в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине.