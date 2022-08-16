Путин: Запад ведет мир к застою

Запад пытается сохранить ускользающую из его рук гегемонию, проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
"Они (глобалистские элиты - прим. ТАСС) всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка", - указал российский лидер. "Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", - добавил Путин.
По его словам, вырисовывается многополярное мироустройство, все больше стран выбирают суверенитет. "Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что за прошедшее десятилетие этот представительный форум стал значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем.
"Сегодня такая открытая дискуссия особенно актуальна", - указал он, перейдя к вопросу о попытках коллективного Запада любой ценой удержать свою ускользающую роль мирового гегемона.
Путин отметил, что объективным процессам формирования многополярного мира "противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути - подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития". "Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка", - считает президент РФ. "Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", - добавил Путин.
По его словам, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности.
"США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам", - констатировал российский лидер. Путин подчеркнул, что "все это делается с одной целью - сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой".