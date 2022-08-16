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20 минут назад

Москва предупредила о возможном начале прямого ядерного столкновения РФ и США

Елена Прошина

Шаги американских властей по втягиванию в гибридное противостояние с Москвой в контексте ситуации вокруг Украины могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в Вашингтоне.

Москва предупредила о возможном начале прямого ядерного столкновения РФ и США
Фото: Пресс-служба РоскосмосаПресс-служба Роскосмоса

По словам дипломатов, они обратили внимание на риторику администрации Соединенных Штатов о том, что действия РФ якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Дипмиссия отмечает, что странно слышать обвинения российских властей в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки.

Ученые пояснили, чем обернулась бы ядерная война между США и РФ

Посольство призывает Вашингтон пересмотреть политику в ядерной сфере вместо того, чтобы обвинять другие страны в их взглядах на мироустройство, которое отличается от американского.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Киева могут спровоцировать ядерную катастрофу. По его мнению, Европарламенту следует «прервать каникулы» и рассмотреть эту проблему, угрожающую жизням жителям Европы.

Политика,Вячеслав Володин,Европарламент,Госдума,
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