Москва предупредила о возможном начале прямого ядерного столкновения РФ и США

Шаги американских властей по втягиванию в гибридное противостояние с Москвой в контексте ситуации вокруг Украины могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в Вашингтоне.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса

По словам дипломатов, они обратили внимание на риторику администрации Соединенных Штатов о том, что действия РФ якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Дипмиссия отмечает, что странно слышать обвинения российских властей в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки.

Посольство призывает Вашингтон пересмотреть политику в ядерной сфере вместо того, чтобы обвинять другие страны в их взглядах на мироустройство, которое отличается от американского.