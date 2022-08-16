Москва предупредила о возможном начале прямого ядерного столкновения РФ и США

Шаги американских властей по втягиванию в гибридное противостояние с Москвой в контексте ситуации вокруг Украины могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в Вашингтоне.
По словам дипломатов, они обратили внимание на риторику администрации Соединенных Штатов о том, что действия РФ якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Дипмиссия отмечает, что странно слышать обвинения российских властей в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки.
Посольство призывает Вашингтон пересмотреть политику в ядерной сфере вместо того, чтобы обвинять другие страны в их взглядах на мироустройство, которое отличается от американского.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Киева могут спровоцировать ядерную катастрофу. По его мнению, Европарламенту следует «прервать каникулы» и рассмотреть эту проблему, угрожающую жизням жителям Европы.