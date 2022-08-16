В МИД РФ рассказали об оказавшемся в тупике Евросоюзе

Европейский союз своими нелегитимными ограничениями в отношении Москвы загоняет себя в тупиковое положение, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она назвала многолетнюю политику давления на РФ бесперспективной. По словам дипломата, все более явными становятся последствия санкций со стороны Евросоюза для различных сегментов экономики и безопасности в мировом масштабе, в том числе и стран – членов ЕС. Захарова считает, что объединение пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.
Напомним, Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, включая частичное эмбарго на золото. Под ограничения подпали 55 физических и юридических лиц. Также расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
Как заявил экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк, седьмой пакет ограничений со стороны ЕС является своеобразным уведомлением, а цель санкций заключается в том, чтобы заставить Москву отказаться от своих действий.