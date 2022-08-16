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37 минут назад

В МИД РФ рассказали об оказавшемся в тупике Евросоюзе

Елена Прошина

Европейский союз своими нелегитимными ограничениями в отношении Москвы загоняет себя в тупиковое положение, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В МИД РФ рассказали об оказавшемся в тупике Евросоюзе
Фото: ReutersReuters

Она назвала многолетнюю политику давления на РФ бесперспективной. По словам дипломата, все более явными становятся последствия санкций со стороны Евросоюза для различных сегментов экономики и безопасности в мировом масштабе, в том числе и стран – членов ЕС. Захарова считает, что объединение пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Напомним, Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, включая частичное эмбарго на золото. Под ограничения подпали 55 физических и юридических лиц. Также расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Как заявил экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк, седьмой пакет ограничений со стороны ЕС является своеобразным уведомлением, а цель санкций заключается в том, чтобы заставить Москву отказаться от своих действий.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совет Европы,ЕС,
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