В МИД РФ рассказали об оказавшемся в тупике Евросоюзе

Она назвала многолетнюю политику давления на РФ бесперспективной. По словам дипломата, все более явными становятся последствия санкций со стороны Евросоюза для различных сегментов экономики и безопасности в мировом масштабе, в том числе и стран – членов ЕС. Захарова считает, что объединение пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.