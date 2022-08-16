Пушков сравнил Европу с погибшей Римской империей

"В Европе мы видим прежде всего идеологическую деградацию, когда новые верхи находят убежище от меняющегося состояния мира не в приспособлении к нему, а в слепом следовании своим "ценностям". У либеральной Европы есть все шансы стать жертвой собственной идеологической радикализации", - отмечает Песков.