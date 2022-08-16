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3 часа назад

Пушков сравнил Европу с погибшей Римской империей

Газета.Ru

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в настоящий момент в Европе происходит крупнейший кризис правящего класса, принимающего череду неправильных решений. Похожее, на его взгляд, случилось и в Римской империи, незадолго до ее заката.

Пушков сравнил Европу с погибшей Римской империей
Фото: ТАССТАСС

"Азбучный пример — Римская империя, погибшая не столько из-за напора гуннов и варваров, сколько из-за разложения и серии ошибочных решений верхов", - цитирует Пушкова газета "Известия".

"В Европе мы видим прежде всего идеологическую деградацию, когда новые верхи находят убежище от меняющегося состояния мира не в приспособлении к нему, а в слепом следовании своим "ценностям". У либеральной Европы есть все шансы стать жертвой собственной идеологической радикализации", - отмечает Песков.

Политика,Алексей Пушков,
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