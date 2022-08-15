В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ

Lenta.ru

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости дал объяснение инциденту с британским самолетом-разведчиком, который нарушил воздушное пространство России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. По его мнению, таким образом Лондон проверял реакцию Москвы.

В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем. Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной», — заявил сенатор, добавив, что нарушение границ России является ни чем иным, как проверкой реакции Москвы.

Экс-разведчик США раскрыл причину раздувания конфликта между Сербией и Косово

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал нарушение воздушного пространства России британским самолетом-разведчиком провокацией, ответив, что это угрожает безопасности страны. По его мнению, представители ряда западных государств обнаглели до предела.

Политика,Сергей Цеков,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители