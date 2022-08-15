В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ

«Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем. Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной», — заявил сенатор, добавив, что нарушение границ России является ни чем иным, как проверкой реакции Москвы.