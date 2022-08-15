Военный эксперт раскрыл тайную защиту Крымского моста

«В мире нет ни одного стратегического объекта, который защищен на 100%. Пентагон не защищен на 100%, Белый дом не защищен на 100%. Враг хитер и коварен и все время думает, как можно переиграть защитников того или иного объекта. Мы стараемся это учитывать и защищаем Крымский мост, как можем. А заявления о нападении на него идут постоянно. Все мечтают разбить Крымский мост. Но я хочу сказать: „Ребята, а вы попробуйте!“. Они делают ставку на американские HIMARS. Но они пока туда не достают в той мере эффективности, как они хотели бы. У Украины нет таких средств, чтобы разрушить Крымский мост», — подчеркнул Баранец.