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2 часа назад

В МИД России ответили на заявление Киева о демилитаризации Запорожской АЭС

Lenta.ruиещё 1

Вопросы демилитаризации не входят в полномочия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, пишет ТАСС.

В МИД РФ ответили на заявление Киева о демилитаризации Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подобные призывы являются безответственными.

«МАГАТЭ демилитаризацией и обеспечением безопасности не занимается. У нее четкий мандат — это выполнение гарантий международного агентства», — ответил он.

Вишневецкий считает заявления Киева о том, что целью визита инспекторов могла бы стать демилитаризация станции, безответственными. Он добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС с помощью МАГАТЭ невозможна.

Ранее МИД России призвал западные страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы АЭС.

Об обстрелах объекта сообщалось 7 и 11 августа. В одном из случаев были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Политика,Игорь Вишневецкий,МИД России,МАГАТЭ,
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