В МИД РФ ответили на заявление Киева о демилитаризации Запорожской АЭС

«МАГАТЭ демилитаризацией и обеспечением безопасности не занимается. У нее четкий мандат — это выполнение гарантий международного агентства», — ответил он.

Вишневецкий считает заявления Киева о том, что целью визита инспекторов могла бы стать демилитаризация станции, безответственными. Он добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС с помощью МАГАТЭ невозможна.

Об обстрелах объекта сообщалось 7 и 11 августа. В одном из случаев были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.