Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он.



«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС.