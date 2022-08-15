Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс

Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022».
«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он.
«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС.
Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости».