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32 минуты назад

Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс

Деловая газета "Взгляд"

Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он.

«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости».

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