Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Якутию

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутии с рабочим визитом. Около трапа самолета председателя правительства встретили полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также глава Якутии Айсен Николаев.
Во время своего визита в регион Мишустин проведет совещание, где будут затронуты вопросы, касающиеся предотвращения и ликвидации последствий пожаров и паводков, посетит IТ-парк «Якутск», где ему представят проект резидентов, а также встретится с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке на одном из популярных участков снизили максимальную разрешенную скорость до 50 км/ч. Такое решение совместно приняли представили администрации города и Госавтоинспекции.