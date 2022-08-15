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1 час назад

Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Якутию

РИА "ФедералПресс"

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутии с рабочим визитом. Около трапа самолета председателя правительства встретили полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также глава Якутии Айсен Николаев.

Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Якутию
Фото: Russian State Duma Press Service/ via Globallookpress.com/ globallookpress.comRussian State Duma Press Service/ via Globallookpress.com/ globallookpress.com

Во время своего визита в регион Мишустин проведет совещание, где будут затронуты вопросы, касающиеся предотвращения и ликвидации последствий пожаров и паводков, посетит IТ-парк «Якутск», где ему представят проект резидентов, а также встретится с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке на одном из популярных участков снизили максимальную разрешенную скорость до 50 км/ч. Такое решение совместно приняли представили администрации города и Госавтоинспекции.

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