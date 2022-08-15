Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Якутию

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутии с рабочим визитом. Около трапа самолета председателя правительства встретили полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: Russian State Duma Press Service/ via Globallookpress.com/ globallookpress.com Russian State Duma Press Service/ via Globallookpress.com/ globallookpress.com

Во время своего визита в регион Мишустин проведет совещание, где будут затронуты вопросы, касающиеся предотвращения и ликвидации последствий пожаров и паводков, посетит IТ-парк «Якутск», где ему представят проект резидентов, а также встретится с главой Якутии Айсеном Николаевым.