Украина обсуждала с Великобританией планы по уничтожению Крымского моста, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Тогда по итогам июньского саммита НАТО глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил о передаче Украине американских РСЗО M270 управляемых ракет M31A1. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ на заявление Гончаренко заявил, что Россия ни за что не позволит уничтожить Крымский мост.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram, что Киев на июньском саммите НАТО провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.

"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", — сказал Гончаренко.

В своем Telegram он сопроводил пост фотографией с переговоров, на которой запечатлен вместе с Уоллесом и британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Таким образом Гончаренко обратил внимание на заявление военного эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что, по некоторым данным, план нанесения ударов по Крымскому мосту разрабатывается под личным руководством Бена Уоллеса.

"Все это ляжет на совесть провокаторов"

Заявление Гончаренко прокомментировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он заявил, что Россия ни за что не позволит уничтожить Крымский мост. По мнению Косачева, в случае попытки нанести удар по объекту будет понятно, что это делается с помощью поставляемого Западом оружия, поскольку у Украины нет собственных средств для осуществления подобной атаки. Он добавил, что уничтожение Крымского моста создаст большие проблемы для сотен или миллионов обычных граждан Крыма и сопредельных регионов.

"Все это будет напрямую ложиться на совесть тех, кто, во-первых, не остановил провокаторов, во-вторых, тех провокаторов, которые не оставляют попыток такую провокацию осуществить", — добавил Косачев.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белек, комментируя заявление Гончаренко, предположил, что среди украинских политиков преобладает "белая горячка".

"Среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры", — пояснил депутат.

Он полагает, что украинские военные могли бы атаковать Крымский мост, однако успех подобной провокации сомнителен. Как отметил депутат, безнадежность подобных атак признают даже самые антироссийские эксперты.

"Крымский мост — это стратегический объект, который защищен несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, в том числе радиолокационными", — заключил Белек.

Глава комитета международных отношений парламента Крыма Юрий Гемпель назвал безумием планы Киева по атаке Крымского моста. По его словам, российская армия обеспечит не только защиту самого объекта, но и полуострова в целом.

"Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы. Но они должны понимать, что никто из преступников забыт не будет. Политика нацизма и ненависти вернется к ним бумерангом", — добавил Гемпель.

Давние планы на Крымский мост

Еще 21 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев рассматривает возможность удара по Крымскому мосту и осуществит замысел, когда появится такая возможность. Он не уточнил, могут ли у Украины в ближнесрочной перспективе появиться вооружения, которые позволят стране атаковать мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

"Если бы у нас была возможность (атаковать Крымский мост) мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем", — добавил Данилов.

29 июля он напомнил о своих словах, сказав, что атака по мосту возможна, если военные примут соответствующие решения.

"Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание — все будет сделано, и не только в отношении этого объекта", — сказал Данилов.

Российские власти неоднократно предупреждали Киев о последствиях ударов по Крымскому мосту. В частности, обстрел моста может повлечь за собой удары по "центрам принятия решений" на Украине.

"Угроза нового Чернобыля"

Власти Украины занимаются подготовкой наступления в Запорожской области после провала контрнаступления на Херсон, заявил бывший депутат Верховной рады, участник АТО ("Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины", проводившейся силами ВСУ с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик) Илья Кива. В своем Telegram он отметил, что Киев пытается демонстрировать имитацию "продуктивной борьбы" разочарованному в нем Западу.

"Как мне сообщили источники в офисе Зеленского, была поставлена задача генеральному штабу — до 20.08 сформировать ударно-штурмовые группы из числа бойцов территориальной обороны (других уже нет) на Запорожском направлении, для наступления на город Токмак и Энергодар. Также в наступательной операции будут задействованы резервы, находящиеся в Днепре", — написал Кива.

Он отметил, что президента Украины Владимира Зеленского не интересуют потенциальные потери в случае реализации такого шага, поскольку ему требуются новые финансовые поступления от Запада.

"Военные осознают, что это наступление станет очередной мясорубкой и могилой для тысяч украинцев, которых российская артиллерия превратит в фарш, но Зеленского потери не интересуют, ему нужны новые финансовые поступления от Запада", — подчеркнул Кива.

По сообщениям запорожских властей, украинские военные неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС. Критически важная инфраструктура станции не пострадала. ВСУ применяют, в том числе, управляемые снаряды НАТО.

В ночь на 7 августа одна из ракет РСЗО "Ураган", которая была выпущена со стороны ВСУ, разорвалась в 400 метрах от работающего энергоблока станции и спровоцировала пожар. 11 августа глава администрации Энергодара Евгений Балицкий заявил, что ВСУ "били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую "грязную бомбу", создать ситуацию, когда будет произведен выброс. [Чтобы] привести к загрязнению атмосферы и сделать непригодной для жизни целую территорию".

14 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС.

"Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО. Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе", — сказал Рогов.