Госдума утвердила новый порядок рассмотрения обращений граждан

Депутаты Госдумы утвердили новый порядок рассмотрения обращений граждан, прописав возможность группировать обращения по одному и тому же вопросу. Соответствующее распоряжение было подписано спикером палаты Вячеславом Володиным, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

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Новый порядок в том числе устанавливает правила работы с массовыми обращениями, под которыми понимаются письменные обращения "по одному и тому же вопросу от разных граждан, объединений граждан и (или) организаций". Согласно документу, такие обращения, касающиеся вопросов ведения палаты, председателя Госдумы или депутатов, регистрируются в системе автоматизированного делопроизводства и документооборота под одним номером и "направляются в комитеты или комиссии Госдумы в соответствии с вопросами их ведения". При этом в разделе электронной регистрационной карточки указывается информация о каждом гражданине, направившем обращение.

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"Комитет или комиссия Государственной думы подготавливает проект ответа для направления гражданам, объединениям граждан и (или) организациям и размещения управлением на официальном сайте Государственной думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - указывается в документе.

При этом письменные массовые обращения, которые не относятся к вопросам ведения Думы, направляются по компетенции в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам.

Новый порядок также устанавливает, что обращения к депутатам должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации в Госдуме. В исключительных случаях срок рассмотрения может быть увеличен еще на 30 дней, но не более. В этом случае депутаты или сотрудники аппарата должны уведомить граждан, объединения или организации, которые направили соответствующее обращение.

Продолжительность приема

Новый порядок также устанавливает правила проведения депутатами приема граждан. "В целях обеспечения равных возможностей реализации права граждан на обращение продолжительность приема одного гражданина составляет не более 30 минут, на прием допускается не более двух граждан из числа пришедших совместно по одному обращению", - указано в документе.

Кроме того, председатель Госдумы, депутаты и аппарат палаты теперь "вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином, объединением граждан или организацией по данному вопросу". Согласно утвержденному порядку, такое решение может принято, если в письменном обращении содержится вопрос, на который авторам "неоднократно давались письменные ответы по существу, при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства".