В МИД Израиля рассказали о «честном разговоре» с Путиным

«Скажу так: между Израилем и Россией есть открытые каналы связи. Буквально на днях президент России [Владимир Путин] разговаривал по телефону с президентом Израиля [Ицхаком Герцогом], чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов. Так что между нашими странами есть честный разговор, это факт», — сообщил спецпредставитель МИД Израиля в интервью «Известиям», отвечая на вопрос на каком уровне сейчас находятся отношения между Израилем и Россией на фоне санкций Запада.