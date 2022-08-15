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23 минуты назад

В МИД Израиля рассказали о «честном разговоре» с Путиным

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин недавно разговаривал по телефону с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, они обсудили двусторонние вопросы, действительно между странами есть «честный разговор». Об этом в интервью «Известиям» рассказал спецпредставитель израильского МИД Алон Лави.

В МИД Израиля рассказали о «честном разговоре» с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Скажу так: между Израилем и Россией есть открытые каналы связи. Буквально на днях президент России [Владимир Путин] разговаривал по телефону с президентом Израиля [Ицхаком Герцогом], чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов. Так что между нашими странами есть честный разговор, это факт», — сообщил спецпредставитель МИД Израиля в интервью «Известиям», отвечая на вопрос на каком уровне сейчас находятся отношения между Израилем и Россией на фоне санкций Запада.

Вместе с тем, он отметил, что израильские власти всегда готовы помочь и выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной.

«Израиль всегда рядом», — добавил дипломат.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, этот шаг был вынужденным, поскольку киевский режим не хотел мирным путем решать проблему жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду. В частности, о готовности Израиля организовать переговоры между странами заявлял израильский посол в Москве Александр Бен Цви. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Иерусалиме.

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