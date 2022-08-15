Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со взрывом в Ереване

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в результате взрыва в Ереване.

Фото: globallookpress.com © Kremlin Pool globallookpress.com © Kremlin Pool

«Уважаемый Никол Воваевич, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее пресс-сeкретарь МЧС Армении Айк Костянян сообщил, что число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» возросло до шести.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.