Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что надеется на здравость мышления американских политиков. Им следует понимать, что официальное объявление России «страной — спонсором терроризма» будет означать полное прекращение отношений между государствами.
Мария Захарова подчеркнула, что точка зрения российских властей по этому вопросу была неоднократно и публично доведена до администрации президента США Джо Байдена.
Кроме того, она прокомментировала решение правительства Латвии назвать Россию «страной — спонсором терроризма».
Штаты стремились изолировать Москву в экономической и политических сферах. Но эти планы им не удалось реализовать. Поэтому Вашингтон пытается «чужими руками» нанести России максимальный вред, пояснила Захарова.
Дипломат Сергей Орджоникидзе уточнил в интервью изданию Bfm.ru, что если Конгресс США все же примет такое решение, это не будет иметь каких-либо последствий для РФ.
По его мнению, вслед за таким заявлением должно последовать введение жестких рестрикций против Москвы. Но он даже не представляет, какие еще ограничительные меры может ввести Вашингтон. Все, что можно было придумать, уже принято и применяется.