Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что надеется на здравость мышления американских политиков. Им следует понимать, что официальное объявление России «страной — спонсором терроризма» будет означать полное прекращение отношений между государствами.

Мария Захарова подчеркнула, что точка зрения российских властей по этому вопросу была неоднократно и публично доведена до администрации президента США Джо Байдена.

Кроме того, она прокомментировала решение правительства Латвии назвать Россию «страной — спонсором терроризма».

Штаты стремились изолировать Москву в экономической и политических сферах. Но эти планы им не удалось реализовать. Поэтому Вашингтон пытается «чужими руками» нанести России максимальный вред, пояснила Захарова.

Дипломат Сергей Орджоникидзе уточнил в интервью изданию Bfm.ru, что если Конгресс США все же примет такое решение, это не будет иметь каких-либо последствий для РФ.