«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — сказала в эфире «России-1» Захарова, которую цитирует РИА Новости.