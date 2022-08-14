Если конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно будет забыть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце июля сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию «государством — спонсором терроризма» на фоне проведения спецоперации на Украине. Это произошло после того, как киевские власти попросили об этом Вашингтон.
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — сказала в эфире «России-1» Захарова, которую цитирует РИА Новости.