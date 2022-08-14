Захарова отреагировала на призыв запретить выдачу виз российской оппозиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, заявившего, что не надо выдавать визы российской оппозиции. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции — "пусть сидят в стране и готовят перемены". Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил "поддержку"», — написала Захарова.

О заявлении Ландсбергиса стало известно ранее 14 августа. По его мнению, российская оппозиция должна оставаться в стране, так как «перемены происходят внутри».