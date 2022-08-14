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19 минут назад

NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад

Илья Родин

Обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times рассказал, что сотрудничество президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана раздражает лидеров стран НАТО.

По словам автора статьи, экономика Турции находится в плачевном состоянии, ЦБ страны испытывает трудности с иностранной валютой. Эрдогану перед предстоящими в 2023 году выборами предстоит решить разнообразные политические и экономические вопросы.

Владимир Путин, отмечает журналист, также столкнулся с серьезными вызовами. Санкции западных стран, военный конфликт на Украине ударили по российской экономике.

Эрдоган вылетел в Сочи не один

В итоге, лидерам двух стран приходится искать варианты выхода из кризиса.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», - подчеркнул Эрлангер.

Политическое и экономическое сближение России и Турции вызывает возмущение союзников Эрдогана по НАТО, отмечает автор. В основном потому, что действия турецкого лидера «пробивают значительную брешь в дамбе» ограничительных мер, возводимой Западом против Москвы.

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