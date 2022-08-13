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5 минут назад

«Крепкий хозяйственник» из Владивостока заявил, что его агитплакаты с голым торсом попали в сеть случайно

Газета.Ru

Во Владивостоке бодибилдер, активист партии ЛДПР Андрей Фесик баллотируется на пост муниципального депутата. В сети распространились агитматериалы кандидата, где он называет себя «крепким хозяйственником» и демонстрирует фото с голым торсом. Фесик рассказал «Газете.Ru», что снимки попали в интернет случайно — он готовит несколько вариантов агитации.

«Крепкий хозяйственник» из Владивостока объяснил свои агитплакаты с голым торсом в сети
Фото: Андрей Фесик/VKАндрей Фесик/VK

«Я действительно являюсь зарегистрированным кандидатом в депутаты думы Владивостока. Сейчас с коллегами мы готовим агитационные материалы. И так получилось, что несколько макетов с наиболее сатиричными изображениями попали в сеть. У нас было несколько вариантов агитки и одна из них была вот в такой сатирической манере с ноткой иронии и сарказма. Современные проблемы требуют современных решений и порой, чтобы привлечь внимание, нужны новые форматы агитации. По поводу «крепкого хозяйственника» — просто мы решили обыграть один из самых стереотипных лозунгов. Так сказать, показать пример, как должен выглядеть настоящий крепкий хозяйственник», — заявил Фесик.

По словам бодибилдера, у него нашлось много сторонников среди избирателей, несмотря на сатирическое содержание материалов.

«Люди устали от шаблонных кандидатов и лозунгов. Избиратель хочет видеть живых и настоящих людей не без доли здорового юмора. У нас и так полно серьезных дяденек в пиджаках, а что толку? Если изберусь, то на посту продолжу заниматься курированием национальных проектов, здесь действительно нужен контроль. Также хотел бы работать в спортивном направлении и в молодежной политике. А вообще, у нас команда молодых и активных кандидатов. Например, мой товарищ по партии Вячеслав Гнездилов по профессии врач психиатр-нарколог и идет под лозунгом «Этой думе нужен врач», — заключил Фесик.

О выдвижении Фесика сообщается на сайте ЛДПР. Уточняется, что мужчина помогает развивать национальные проекты по культуре и спорту в регионе. В социальных сетях пользователи нашли несколько обнаженных фотографий Андрея Фесика в фартуке, которые теперь широко обсуждаются.

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