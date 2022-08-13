«Крепкий хозяйственник» из Владивостока объяснил свои агитплакаты с голым торсом в сети

«Я действительно являюсь зарегистрированным кандидатом в депутаты думы Владивостока. Сейчас с коллегами мы готовим агитационные материалы. И так получилось, что несколько макетов с наиболее сатиричными изображениями попали в сеть. У нас было несколько вариантов агитки и одна из них была вот в такой сатирической манере с ноткой иронии и сарказма. Современные проблемы требуют современных решений и порой, чтобы привлечь внимание, нужны новые форматы агитации. По поводу «крепкого хозяйственника» — просто мы решили обыграть один из самых стереотипных лозунгов. Так сказать, показать пример, как должен выглядеть настоящий крепкий хозяйственник», — заявил Фесик.