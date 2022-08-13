В России собрали 78 млн тонн зерна, что гарантирует продовольственную безопасность страны

В Минсельхозе заявили, что российские аграрии намолотили 78 млн т зерна, тем самым обеспечив продовольственную безопасность страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом на чемпионате России по пахоте сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

Как сообщает РИА Новости, Некрасов обратил внимание на темпы уборки, несмотря на сложности с погодой и другие проблемы.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 млн т зерна», — сказал он.