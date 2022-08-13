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1 час назад

МИД РФ: США предупреждены о "точках невозврата" в отношениях с Россией

Газета.Ruиещё 6

Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Дарчиев заявил, что Россия предупредила США о точках невозврата, после

МИД РФ: США предупреждены о "точках невозврата" в отношениях с Россией
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

которых возможен разрыв дипотношений. Об этом сообщает ТАСС.

"Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике", — отметил Даричев.

Так он ответил на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений Москвы и Вашингтона. По его словам, сейчас в Конгрессе США обсуждается законодательная инициатив об объявлении РФ "страной – спонсором терроризма". В случае, если она будет реализована, это "будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена", утверждает дипломат. Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сообщил, что у Европарламента нет доказательств спонсирования терроризма Россией.

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