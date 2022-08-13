МИД РФ прокомментировал высылку своего дипломата из Черногории

На Смоленской площади этот шаг рассматривают как очередной эпизод гибридной кампании против Москвы.

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии в ущерб международной безопасности и собственным национальным интересам», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Накануне российскому послу в Черногории Владиславу Масленникову вручили официальную ноту о высылке сотрудника миссии. Его имя не раскрывают, но известно, что представитель МИДа должен покинуть республику в течение недели.