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1 час назад

МИД РФ прокомментировал высылку своего дипломата из Черногории

Говорит Москваиещё 1

На Смоленской площади этот шаг рассматривают как очередной эпизод гибридной кампании против Москвы.

МИД РФ прокомментировал высылку своего дипломата из Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии в ущерб международной безопасности и собственным национальным интересам», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Накануне российскому послу в Черногории Владиславу Масленникову вручили официальную ноту о высылке сотрудника миссии. Его имя не раскрывают, но известно, что представитель МИДа должен покинуть республику в течение недели.

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