Россия ответит на высылку дипломата из Черногории

Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой Черногорией еще одного российского дипломата. Об этом заявили в пятницу ТАСС в МИД РФ.
"Россия даст соответствующий ответ", - указали в МИД РФ, отвечая на вопрос об ответных мерах Москвы.
Ранее в пятницу Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. 7 апреля МИД Черногории объявил о высылке четырех дипломатов РФ, которым было предписано покинуть страну в течение семи дней. 31 мая Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве.