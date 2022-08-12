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34 минуты назад

Россия ответит на высылку еще одного российского дипломата из Черногории

ТАССиещё 9

Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой Черногорией еще одного российского дипломата. Об этом заявили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

Россия ответит на высылку дипломата из Черногории
Фото: ТАССТАСС

"Россия даст соответствующий ответ", - указали в МИД РФ, отвечая на вопрос об ответных мерах Москвы.

Ранее в пятницу Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. 7 апреля МИД Черногории объявил о высылке четырех дипломатов РФ, которым было предписано покинуть страну в течение семи дней. 31 мая Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве.

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