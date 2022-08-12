Путин озвучил «безусловный приоритет России»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам девятого Открытого чемпионата России по пахоте. Он заявил, что повышение качества жизни в сёлах является «безусловным приоритетом» для властей России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Президент отметил, что многие молодые люди выбирают работу в сфере агропромышленного комплекса, а это очень важно для развития России.

«Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И, конечно, наш безусловный приоритет – повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством», – написал Путин в телеграмме участникам чемпионата.

Сообщается, что Владимир Путин не в первый раз подчёркивает важность развития сельских территорий. Ранее он поручил правительству страны направить часть экспортных пошлин от продажи сельскохозяйственной продукции на развитие жизни в сёлах. Кроме того, президент предложил расширить программы по реконструкции сельских Домов культуры, клубов и театров.