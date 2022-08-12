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12 минут назад

Глава Алтайского края неудачно поспорил с Мишустиным

Мария Иванова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попытался поспорить с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о внебюджетных инвестициях. Внимание на это обратило «Ура.ру».

Алтайский губернатор неудачно поспорил с Мишустиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече с Томенко Мишустин отметил, что 600 миллионов внебюджетных инвестиций для региона - «маловато». Он рассказал, что встретил в регионе много инвесторов с большими ресурсами и планами.

«Поэтому, мне кажется, можно здесь поработать», - подчеркнул премьер.

«Можно я скажу, много достаточно мелких проектов, мы поддерживаем малое и среднее предпринимательство, поэтому в этом году чуть-чуть объемы дополнительных внебюджетных инвестиций снижаются по сравнению с тем, что было», - возразил губернатор.

«А причем тут это? У вас в плане привлечение внебюджетных инвестиций, частных - 600 миллионов, я уверен абсолютно, что потенциал здесь есть», - ответил Мишустин.

Ранее Мишустин напомнил, что для Алтайского края третий год действует программа социально-экономического развития. В ее рамках регион получает один миллиард рублей из федерального бюджета ежегодно на условиях софинансирования из внебюджетных источников.

Политика,Михаил Мишустин,Виктор Томенко,
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