Алтайский губернатор неудачно поспорил с Мишустиным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попытался поспорить с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о внебюджетных инвестициях. Внимание на это обратило «Ура.ру».
На встрече с Томенко Мишустин отметил, что 600 миллионов внебюджетных инвестиций для региона - «маловато». Он рассказал, что встретил в регионе много инвесторов с большими ресурсами и планами.
«Поэтому, мне кажется, можно здесь поработать», - подчеркнул премьер.
«Можно я скажу, много достаточно мелких проектов, мы поддерживаем малое и среднее предпринимательство, поэтому в этом году чуть-чуть объемы дополнительных внебюджетных инвестиций снижаются по сравнению с тем, что было», - возразил губернатор.
«А причем тут это? У вас в плане привлечение внебюджетных инвестиций, частных - 600 миллионов, я уверен абсолютно, что потенциал здесь есть», - ответил Мишустин.
Ранее Мишустин напомнил, что для Алтайского края третий год действует программа социально-экономического развития. В ее рамках регион получает один миллиард рублей из федерального бюджета ежегодно на условиях софинансирования из внебюджетных источников.