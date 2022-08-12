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15 минут назад

Медведев: «Киевские отморозки готовы устроить новый Чернобыль»

Елена Прошина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировал обстрел Запорожской АЭС. По его словам, «киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Медведев: «Киевские отморозки готовы устроить новый Чернобыль»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит», - говорится в сообщении.

При этом он намекнул, что атомные станции есть и в странах Евросоюза и «случайности там тоже возможны».

Ранее в российском Центре управления обороной сообщили, что в результате атаки ВСУ на Запорожской АЭС частично повреждены теплоэлектростанция и системы охлаждения ядерных реакторов. Для обстрелов радикалы используют тяжелую артиллерию и беспилотники.

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