Медведев: «Киевские отморозки готовы устроить новый Чернобыль»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировал обстрел Запорожской АЭС. По его словам, «киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит», - говорится в сообщении.
При этом он намекнул, что атомные станции есть и в странах Евросоюза и «случайности там тоже возможны».
Ранее в российском Центре управления обороной сообщили, что в результате атаки ВСУ на Запорожской АЭС частично повреждены теплоэлектростанция и системы охлаждения ядерных реакторов. Для обстрелов радикалы используют тяжелую артиллерию и беспилотники.