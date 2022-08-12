Российский сенатор предсказал энергетическую катастрофу

Европейский союз всё еще может избежать больших проблем из-за запрета на морские поставки нефти из России, который вступит в силу в 2023 году, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Reuters Reuters

Так политик прокомментировал статью обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа, который заявил об энергетической победе Москвы в противостоянии на рынке нефти. По словам парламентария, эмбарго на морские перевозки российского сырья, которое Евросоюз вводит со следующего года, накажет куда больше самих жителей Европы, чем Москву.

В этом случае, как отметил Пушков, у ЕС еще есть время, чтобы скорректировать собственные ограничительные меры и отказаться от такого эмбарго. Официальный принцип Евросоюза заключается в том, чтобы санкции сказывались на России сильнее, чем на странах-участницах, напомнил сенатор. По его словам, «в данном же случае выходит наоборот».