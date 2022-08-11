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43 минуты назад

Медведев провел в ЛНР совещание по вопросам безопасности республик Донбасса

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о визите в ЛНР. Он пояснил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание по вопросам региональной безопасности.

Медведев рассказал о поездке в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев пояснил, что встретился с руководителями ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. После встречи он провел совещание по актуальным вопросам безопасности республик Донбасса.

Медведев назвал причину взлома своей страницы «ВКонтакте»

В нем приняли участие представители российских силовых ведомств, администрации президента, Минстроя России.

Участники уделили значительное внимание юридической сфере, в частности, «гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ», различным социальным вопросам.

Кроме того, обсудили детали ремонта медицинских учреждений, восстановления инфраструктуры, подготовки к началу учебного года образовательных учреждений.

Политика,Леонид Пасечник,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Госстрой России,Совет безопасности РФ,
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