Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Горно-Алтайск. Здесь он ознакомится с презентациями проектов российских туристических комплексов и проведет совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

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В ходе презентации премьеру расскажут как об алтайских проектах в сфере туризма, так и об аналогичных наработках в других регионах России.

Алтай - первый пункт ставшего традиционным регионального летнего турне премьера. Мишустин в ходе поездки также планирует посетить Якутию и Забайкалье. В Якутске он проведет совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк. В Чите запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.