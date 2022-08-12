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13 минут назад

Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай

ТАССиещё 2

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Горно-Алтайск. Здесь он ознакомится с презентациями проектов российских туристических комплексов и проведет совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе презентации премьеру расскажут как об алтайских проектах в сфере туризма, так и об аналогичных наработках в других регионах России.

В планах у главы кабмина двусторонние встречи с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Алтай - первый пункт ставшего традиционным регионального летнего турне премьера. Мишустин в ходе поездки также планирует посетить Якутию и Забайкалье. В Якутске он проведет совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк. В Чите запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.

В мероприятиях рабочей поездки главу кабмина будут сопровождать вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Политика,Александр Куренков,Алексей Чекунков,Михаил Мурашко,Олег Хорохордин,Михаил Мишустин,Виктор Томенко,Ирек Файзуллин,Юрий Трутнев,Александр Козлов,Марат Хуснуллин,
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