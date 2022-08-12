Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Горно-Алтайск. Здесь он ознакомится с презентациями проектов российских туристических комплексов и проведет совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.
В ходе презентации премьеру расскажут как об алтайских проектах в сфере туризма, так и об аналогичных наработках в других регионах России.
В планах у главы кабмина двусторонние встречи с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Алтай - первый пункт ставшего традиционным регионального летнего турне премьера. Мишустин в ходе поездки также планирует посетить Якутию и Забайкалье. В Якутске он проведет совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк. В Чите запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.
В мероприятиях рабочей поездки главу кабмина будут сопровождать вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.