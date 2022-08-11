Захарова объяснила заявление Сейма Латвии о РФ «животной ксенофобией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление сейма Латвии, в котором Россию назвали страной — спонсором терроризма. В своем Telegram-канале она отметила, что за решением латвийских властей нет никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии».
Дипломат отметила, что по этой причине нужно называть латвийских «идеологов» неонацистами.
Напомним, что 11 августа сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма из-за проведения спецоперации на Украине. В заявлении латвийские депутаты призвали страны Евросоюза приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Госдуме уже призвали власти жестко ответить на это заявление, а Захарова пояснила, что решение Латвии — враждебная антироссийская акция. Кроме того, хакеры пророссийской группировки Killnet атаковали сайт латвийского парламента и некоторое время он был недоступен.