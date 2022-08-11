Захарова объяснила заявление Сейма Латвии о РФ «животной ксенофобией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление сейма Латвии, в котором Россию назвали страной — спонсором терроризма. В своем Telegram-канале она отметила, что за решением латвийских властей нет никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии».

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Дипломат отметила, что по этой причине нужно называть латвийских «идеологов» неонацистами.

Напомним, что 11 августа сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма из-за проведения спецоперации на Украине. В заявлении латвийские депутаты призвали страны Евросоюза приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.