В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Захарова объяснила заявление Сейма Латвии о РФ «животной ксенофобией»

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление сейма Латвии, в котором Россию назвали страной — спонсором терроризма. В своем Telegram-канале она отметила, что за решением латвийских властей нет никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии».

Захарова объяснила заявление Сейма Латвии о РФ «животной ксенофобией»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметила, что по этой причине нужно называть латвийских «идеологов» неонацистами.

Напомним, что 11 августа сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма из-за проведения спецоперации на Украине. В заявлении латвийские депутаты призвали страны Евросоюза приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В Госдуме уже призвали власти жестко ответить на это заявление, а Захарова пояснила, что решение Латвии — враждебная антироссийская акция. Кроме того, хакеры пророссийской группировки Killnet атаковали сайт латвийского парламента и некоторое время он был недоступен.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Госдума,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители