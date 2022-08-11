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1 час назад

МИД ответил на предложение Швейцарии представлять интересы Украины

Никита Бородкин

Швейцария потеряла свой нейтральный статус, когда присоединилась к антироссийским санкциям, а потому не может представлять интересы Украины в РФ. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, сообщает ТАСС.

МИД ответил на предложение Швейцарии представлять интересы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нечаев отметил, что Швейцария неоднократно интересовалась мнением Москвы о возможном представительстве интересов Киева в РФ. По его словам, российские власти считают, что Швейцария сейчас не может выступать ни посредником, ни представителем сторон.

Нечаев отметил, что Берн поддерживает киевский режим и активно принимает участие в русофобской компании, которую развернул Запад. По мнению дипломата, при таком поведении предлагать «добрые услуги» бессмысленно.

Напомним, что 10 августа в МИД Швейцарии заявили, что власти страны готовы представлять дипломатические интересы Киева в России, если Москва согласится на это.

Политика,Иван Нечаев,МИД России,
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