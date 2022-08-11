Сообщения о том, что КНДР якобы предложила направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, являются фейками. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется", - сказал он.
"Убеждены, что боевых возможностей российских вооруженных сил и войск народных милиций ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине", - подчеркнул Нечаев.