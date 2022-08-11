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22 минуты назад

Власти Крыма предупредили Киев о крахе из-за идеи отторжения полуострова от РФ

Елена Прошина

Нежелание признать Крым территорией Российской Федерации в конце концов обернется для Киева «крахом украинской государственности». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Крым ответил на план Зеленского «вернуть» полуостров Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, нужду Киева вернуть Крым под свой контроль следует считать «маниакальной». Он также считает, что именно Вашингтон внедрил эту навязчивую идею в «замутненное сознание» властей Киева. Мурадов выразил уверенность, что идея отделить Крым от России непременно обернется для Украины полным крахом ее государственности, о чем неоднократно предупреждала Москва.

Он также обвинил США в планах установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами в 2014 году. Мурадов считает, что Вашингтон до сих пор не может смириться с провалом в этом направлении.

Кроме того, премьер отметил, что мировое сообщество постепенно теряет интерес к теме Крыма. Мурадов выразил мнение, что многие люди в мире и в России осознают несостоятельность попыток Украины вернуть Крымский полуостров под свой контроль. По его словам, подобные действий только усугубят украинский кризис и сделают возможность полномасштабной войны реальной.

Мурадов указал, что новый блок западных стран в виде «Крымской платформы» — крайне опасная идея, которую следует считать очередной попыткой повысить напряжение между Россией и странами Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию ЛНР и ДНР, а также принадлежность Крыма России. В своем недавнем видеообращении он вновь пообещал жителям Украины вернуть Крым под контроль Киева.

Политика,Владимир Зеленский,Георгий Мурадов,
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