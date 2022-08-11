Крым ответил на план Зеленского «вернуть» полуостров Украине

Нежелание признать Крым территорией Российской Федерации в конце концов обернется для Киева «крахом украинской государственности». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
По его словам, нужду Киева вернуть Крым под свой контроль следует считать «маниакальной». Он также считает, что именно Вашингтон внедрил эту навязчивую идею в «замутненное сознание» властей Киева. Мурадов выразил уверенность, что идея отделить Крым от России непременно обернется для Украины полным крахом ее государственности, о чем неоднократно предупреждала Москва.
Он также обвинил США в планах установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами в 2014 году. Мурадов считает, что Вашингтон до сих пор не может смириться с провалом в этом направлении.
Кроме того, премьер отметил, что мировое сообщество постепенно теряет интерес к теме Крыма. Мурадов выразил мнение, что многие люди в мире и в России осознают несостоятельность попыток Украины вернуть Крымский полуостров под свой контроль. По его словам, подобные действий только усугубят украинский кризис и сделают возможность полномасштабной войны реальной.
Мурадов указал, что новый блок западных стран в виде «Крымской платформы» — крайне опасная идея, которую следует считать очередной попыткой повысить напряжение между Россией и странами Запада.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию ЛНР и ДНР, а также принадлежность Крыма России. В своем недавнем видеообращении он вновь пообещал жителям Украины вернуть Крым под контроль Киева.