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25 минут назад

В США предложили налог на въезд для россиян

Lenta.ru

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. Об этом экс-дипломат написал в Twitter.

В США предложили налог на въезд для россиян
Фото: ReutersReuters

«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы в Фонд реконструкции Украины», — предложил экс-посол инициативу на фоне обсуждения санкций ЕвроЕвросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.

Ранее Макфол выступал с инициативой ослабить санкции для одной категории российских граждан. По его мнению, западным политикам следовало ослабить санкции в отношении россиян, которые уехали за границу и выступают против проведения специальной военной операции на Украине.

Еще одна страна допустила прекращение выдачи виз россиянам

Кроме того, США, Евросоюз и Великобритания должны создать специальные программы на выдачу виз способным россиянам, поощряя тем самым «утечку мозгов», которая, по мнению бывшего дипломата, ослабит режим президента Владимира Путина.

Политика,Майкл Макфол,Владимир Путин,ЕС,
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