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10 минут назад

Захарова объяснила Трасс то, что та «понять не в состоянии»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе британского МИД Лиз Трасс спросить у посла США о причинах, побудивших Китай начать учения вокруг Тайваня.

Захарова объяснила Трасс то, что та «понять не в состоянии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лиз Трасс: Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения. Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Сама глава британского МИД понять не

Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.

Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

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Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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