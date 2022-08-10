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47 минут назад

Российские правозащитники призвали Путина предложить ДНР мораторий на смертную казнь

Газета.Ru

Российские ученые, деятели культуры и правозащитники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предложить главе Донецкой народной республике (ДНР) Денису Пушилину ввести мораторий на смертную казнь. Об этом сообщает РБК.

Путина призвали предложить ДНР мораторий на смертную казнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике. <...> Мы просим Вас о милосердии», — говорится в письме.

Письмо к президенту подписали режиссер Александр Сокуров, член СПЧ Ева Меркачева, член СПЧ Наталия Евдокимова, академики РАН, физики, Александр Чаплик и Николай Розанов, профессор РАН, математик Александр Буфетов, а также член СПЧ и заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов.

Ранее в ДНР двух граждан Великобритании и гражданина Марокко приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Политика,Наталия Евдокимова,Александр Асмолов,Денис Пушилин,Ева Меркачева,Александр Сокуров,Владимир Путин,Совет по правам человека,РАН,МГУ,
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