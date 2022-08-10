Аксенов сообщил о выплатах пострадавшим от детонации боеприпасов

Жителям поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму, выплатят компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».