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30 минут назад

Аксенов сообщил о выплатах пострадавшим от детонации боеприпасов в Крыму

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Жителям поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму, выплатят компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

Аксенов сообщил о выплатах пострадавшим от детонации боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что в крымской поселке в результате взрывов оказались повреждены 63 многоквартирных дома. Кроме того, пострадали 20 коммерческих объектов, отметил Аксенов.

Глава полуострова допустил, что на ликвидацию последствий инцидента в Новофедоровке уйдет 10 дней.

Политика,Сергей Аксенов,
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