Аксенов сообщил о выплатах пострадавшим от детонации боеприпасов

Жителям поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму, выплатят компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».
Он пояснил, что в крымской поселке в результате взрывов оказались повреждены 63 многоквартирных дома. Кроме того, пострадали 20 коммерческих объектов, отметил Аксенов.
Глава полуострова допустил, что на ликвидацию последствий инцидента в Новофедоровке уйдет 10 дней.