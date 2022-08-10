Памфилова исключила изменение формата выборов из-за COVID

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что российские регионы не смогут изменить установленный формат проведения выборов в сентябре из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании комиссии, передает ТАСС.
Как рассказала Памфилома, в России в данный момент есть тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусом.
По ее словам, возникают вопросы о том, будут ли регионы предпринимать какие-либо шаги или изменять формат выборов.
«Хочу сказать, что нет. Это исключается», — подчеркнула глава ЦИК.
Она также добавила, что уже принятые решения не подлежат пересмотру, так как решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд «может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов».
10 августа сообщалось, что в России за последние сутки выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом с 26 марта 2022 года.