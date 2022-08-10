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1 час назад

Глава ЦИК Памфилова исключила изменение формата проведения выборов из-за ковида

Газета.Ru

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что российские регионы не смогут изменить установленный формат проведения выборов в сентябре из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании комиссии, передает ТАСС.

Памфилова исключила изменение формата выборов из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала Памфилома, в России в данный момент есть тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, возникают вопросы о том, будут ли регионы предпринимать какие-либо шаги или изменять формат выборов.

«Хочу сказать, что нет. Это исключается», — подчеркнула глава ЦИК.

Она также добавила, что уже принятые решения не подлежат пересмотру, так как решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд «может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов».

10 августа сообщалось, что в России за последние сутки выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом с 26 марта 2022 года.

Политика,Элла Памфилова,ЦИК России,
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