Памфилова исключила изменение формата выборов из-за COVID

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что российские регионы не смогут изменить установленный формат проведения выборов в сентябре из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании комиссии, передает ТАСС.

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Как рассказала Памфилома, в России в данный момент есть тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, возникают вопросы о том, будут ли регионы предпринимать какие-либо шаги или изменять формат выборов.

«Хочу сказать, что нет. Это исключается», — подчеркнула глава ЦИК.

Она также добавила, что уже принятые решения не подлежат пересмотру, так как решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд «может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов».