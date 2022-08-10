Депутат Нилов не исключил запрета сервисов аренды самокатов

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что не исключает запрета сервисов аренды электросамокатов, если в ближайшее время в ПДД не пропишут, где и с какой скоростью можно передвигаться на них. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале по итогам круглого стола в Госдуме с участием автосообщества.