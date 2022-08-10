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58 минут назад

Депутат Нилов не исключил запрета сервисов аренды самокатов

Парламентская газетаиещё 1

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что не исключает запрета сервисов аренды электросамокатов, если в ближайшее время в ПДД не пропишут, где и с какой скоростью можно передвигаться на них. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале по итогам круглого стола в Госдуме с участием автосообщества.

Депутат Нилов не исключил запрета сервисов аренды самокатов
Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

По его словам, этим вопросом должно заняться правительство.

«Тема-то действительно болезненная, и если в ближайшее время этот вопрос не будет всесторонне урегулирован, придется, наверное, идти на крайние меры — вплоть до запрета проката и аренды самокатов. Да, запреты — плохо, но порядок и безопасность людей должны оставаться безусловными приоритетами», — написал депутат.

Он предложил кабмину провести межведомственное совещание для оперативного внесения поправок по этому вопросу.

«А иначе действительно дойдет до запрета аренды и проката. Чего не хотелось бы», — подчеркнул Нилов.

Ранее депутат депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте. Движение с телефоном в руках отвлекает их и создает непосредственную угрозу для пешеходов, считает он.

Политика,Василий Власов,Ярослав Нилов,Госдума,
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