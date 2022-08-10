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33 минуты назад

Посол Антонов опроверг обвинения Госдепа в минировании Россией территорий Украины

Елена Прошина

Американские власти, не имея доказательств, возлагают ответственность за минирование украинских территорий на Москву, сообщают «Известия» со ссылкой на посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов ответил на обвинения Госдепа в минировании РФ территорий Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, международное сообщество убедилось в том, что прибрежную акваторию Черного моря заминировала Украина. Также такая практика применяется на многочисленных социальных и инфраструктурных объектах. Как сообщил посол, украинские националисты осыпали взрывными устройствами территории школ, дошкольных учреждений, а также леса и поля.

При этом часть боеприпасов, в том числе Claymore и С-4, поставляется из Соединенных Штатов. Дипломат также напомнил о поджогах сельхозугодий, которые осуществляются при помощи вертолетов, сбрасывающих тепловые ловушки. Киев также выпускает по городам Донбасса снаряды, оснащенные противопехотными фугасными минами «Лепесток», которые унесли жизни более 30 человек. Среди погибших есть дети и пожилые люди.

Антонов подчеркнул, что реальное положение дел совершенно противоположно картине, которую рисует общественности Госдепартамент США. Посол поддержал публичную демонстрацию действий украинского режима миру и призвал Киев к ответственности за злодеяния, совершенные в отношении населения собственной страны.

Политика,Анатолий Антонов,Госдеп США,
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