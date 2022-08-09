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43 минуты назад

В посольстве РФ рассказали о последствиях для Эстонии от запрета на въезд россиянам

Парламентская газета

От введения запрета на въезд россиянам в Европу, к которому призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пострадает в том числе и экономика Эстонии. Об этом заявили NEWS.ru в российском посольстве в Таллине.

Посольство РФ предостерегло Эстонию от запрета на въезд россиянам
Фото: © pxhere.com © pxhere.com

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с призывом к странам Евросоюза перестать выдавать туристические шенгенские визы россиянам. По ее словам, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека».

Как отметили в дипведомстве, в Таллине не скрывают, что введением запрета на выдачу туристических виз в Эстонии в первую очередь хотят нанести удар по рядовым россиянам, и в этом отношении в словах Каллас нет ничего нового.

Однако если такой запрет все же будет введен, он ударит в том числе и по экономике Эстонии. В частности, пострадает сфера туризма, которая в значительной мере зависит от россиян.

В посольстве также напомнили, что в конце июня МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию в связи с рядом таможенных запретов и «откровенно враждебным отношением» Таллина к Москве. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высказывания эстонского премьера являются «чушью на грани национализма» и нарушают ряд международных соглашений.

Политика,Кая Каллас,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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