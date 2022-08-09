Посольство РФ предостерегло Эстонию от запрета на въезд россиянам

От введения запрета на въезд россиянам в Европу, к которому призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пострадает в том числе и экономика Эстонии. Об этом заявили NEWS.ru в российском посольстве в Таллине.

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Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с призывом к странам Евросоюза перестать выдавать туристические шенгенские визы россиянам. По ее словам, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека».

Как отметили в дипведомстве, в Таллине не скрывают, что введением запрета на выдачу туристических виз в Эстонии в первую очередь хотят нанести удар по рядовым россиянам, и в этом отношении в словах Каллас нет ничего нового.